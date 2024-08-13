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Ankara'da güpegündüz bir araç kurşunlandı

ANKARA - Ankara'nın Dikmen ilçesinde bir kişi, seyahat halindeki araca güpegündüz kurşun yağdırdı.

Olay, Ankara'nın Dikmen ilçesinde bulunan Ahmet Yesevi Caddesinde meydana geldi. İddialara göre, eli silahlı bir kişi, hareket halindeki 34 BTV 737 plakalı araç sürücüsüne nedeni bilinmeyen bir sebepten dolayı ateş etmeye başladı. Daha sonra kurşunlarının bittiğini fark eden şüpheli, olay yerinden koşarak uzaklaştı. Çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlatırken, olayda kimse yaralanmadı.

Olay olduğu esnada berber dükkanında çalıştığını söyleyen esnaf Nihat Zengin, "Bir müşteriyi tıraş ediyordum. 4-5 el, belki daha fazla silah sesi duydum. Sonra baktığımda birisi arabaya gitti ve geldi. Elinde silah vardı. Silah sesini duyunca insan korkuyor. O korkuyla bakamadım, ses bitince baktım. Olay nasıl gelişti hiç görmedim" dedi.