Ankara\'da köpeğe çarpan otomobil refüje çarptı, sürücü yaralandı

Ankara'da yola aniden çıkan köpeğe çarpan otomobil kontrolden çıkarak refüjde bulunan ağaçlara çarptı. Kazada sürücü yaralandı.
Çankırı Bulvarı Akyurt istikameti Büğdüz mevkisinde akşam saatlerinde gerçekleşen kazada, 06 DD 8980 plakalı aracın sürücüsü Hakan Ü., yola aniden çıkan köpeğe çarptı. Ardından kontrolden çıkan otomobil refüjde bulunan ağaçlara çarparak durabildi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine ambulans ve polis ekipleri geldi. Kazada yaralanan sürücü olay yerin gelen ambulansla Akyurt Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ANKARA
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ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) tarafından yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'ne 11. havadan yardım operasyonunun gerçekleştiği belirtildi. ABD askerleri ve uçakları tarafından gerçekleştirilen operasyonda, 35 bin 700 hazır gıda ve 31 bin 800 şişe içme suyu Kuzey Gazze'ye indirilerek sivillerin ihtiyaçları karşılandı. ABD Savunma Bakanlığı, havadan yardım indirme operasyonlarının devam edeceğini açıkladı.
Bilecik'in Söğüt ilçesinde çevre yolu üzerinde ölü bulunan köpekler tepkiye yol açarken, belediye konunun takip edildiğini açıkladı.
Trabzon'un Beşikdüzü ilçesinde otobüs terminalinde bir kişinin taşıdığı cam fanusta piton ele geçirildi. Piton, Doğa Koruma ve Milli Parklar Vakfıkebir Şefliği görevlilerince Ortahisar Belediyesi Trabzon Akvaryum'a teslim edildi. Kişiye ise 16 bin 644 lira ceza uygulandı.
Tekirdağ Kapaklı'da İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda uyuşturucu satan 3 şahıs gözaltına alındı. Polis ekipleri, Y.U., A.Ç. ve R.A. isimli şahısları yakalayarak 56 poşet bonzai, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 3 adet fişek ele geçirdi. Y.U. ve A.Ç adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken R.A. tutuklandı.
Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, Edirne'de gençlerle buluşmasında yaptığı konuşmada, Birleşmiş Milletler bünyesinde yapılan çalışmalarla artık ülkelerin kontrolsüz bir şekilde uzay aracı ve uydular gönderemeyeceğini belirtti. Gezeravcı, ayrıca uzay çöplüğüne dönen pek çok uzay aracının olduğunu ve bu konuda çalışmaların devam ettiğini ifade etti.
Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan operasyonda, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen 11 şüpheli tutuklandı. Operasyonda bin 36 adet sentetik ecza, 204,83 gram metamfetamin, 27 bin 11 gram esrar ve 1.40 gram bonzai ele geçirildi.
Bingöl-Karlıova karayolu Azizan köyü mevkisinde meydana gelen kazada, kar yağışından dolayı kontrolden çıkan 34 SD 1821 plakalı otobüs yan yattı. Kazada yaralanan 16 kişi, Karlıova ve Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Aydın'ın Efeler ilçesinde polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 1 kişi, çıkartıldığı adli makamlarca tutuklandı. Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, aldıkları bir istihbaratı değerlendirerek N.B. isimli şüpheliyi takibe aldı. Şüphelinin evine düzenlenen operasyonda 50 gram metamfetamin ele geçirildi. N.B., çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde 3 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı. Uyuşturucu imal ve ticareti suçundan aranan D.A, savcılıktaki işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.
Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde meydana gelen otomobil kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Kazanın ardından olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Sakarya'da eşi yeni vefat eden bir kadın, kendisini son zamanlarda rahatsız eden ve evinin ihtiyaçlarını karşılaması için para vermeye çalışan bir adamı dövdü. Kameraya yansıyan o anlarda kadın, ''Benim kocam yeni öldü. Seni gebertirim adam ol. Arama diyorum sana niye arıyorsun? Şerefsiz, yaşından başından utan. Ben acımı yaşıyorum kocam yeni öldü. Arama… Bana gel para vereyim diyor sen kimsin'' dedi.
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