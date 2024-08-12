Ankara\'da NARKOGÜÇ Operasyonunda 10 Kilogram 600 Gram Esrar Ele Geçirildi

Ankara'nın Mamak ilçesinde, NARKOGÜÇ operasyonları kapsamında; 10 kilogram 600 gram esrar ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, NARKOGÜÇ operasyonları kapsamında; Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin zehir tacirlerine yönelik operasyonlara devam ediyor.
Mamak ilçesinde belirlenen adrese 11.08.2024 günü düzenlenen operasyon sonucu narkotik arama köpeği beraberinde yapılan aramalar neticesinde; 10 kilogram 600 gram esrar ele geçirildi. Uyuşturucu- Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama suçu kapsamında gözaltına alınan 1 şüpheli şahısın gerekli adli işlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi. - ANKARA
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