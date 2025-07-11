Ankara'da PTT'ye ait kargo aracı çocuğa çarptı

Ankara'nın Akyurt ilçesinde Posta ve Telgraf Teşkilatı'na (PTT) ait kargo aracı bir çocuğa çarptı.

Olay, Ankara'nın Akyurt ilçesinde bulunan Beyazıt Mahallesi Şehit Kubilay Caddesi'nde meydana geldi. İddialara göre, PTT'ye ait bir kargo aracı, yolun karşı tarafına geçmeye çalışan bir çocuğa çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen çocuğun kol ve bacaklarında sıyrıklar oluştu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekibi tarafından ilk müdahalesi yapılan çocuk, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralı çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis ekibi kazayla ilgili inceleme başlattı. - ANKARA