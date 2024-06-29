Ankara\'da Rüzgarın Etkisiyle Söğüt Ağacı Araçların Üzerine Devrildi

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Ankara'nın Altındağ ilçesinde söğüt ağacı, rüzgarda yıkılarak park halindeki araçların üzerine devrildi.

Alınan bilgiye göre olay, Şehit Cemalettin Koçak Sokağı 1048. Cadde'de meydana geldi. Rüzgarın etkisiyle yıkılan söğüt ağacı, park halinde bulunan 4 aracın üzerine devrildi. Olayda can kaybı yaşanmazken, araçlarda hasar meydana geldi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve belediye ekipleri sevk edildi.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı. - ANKARA