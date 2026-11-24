Ankara'da tefecilik suçuna yönelik yürütülen soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce tefecilik suçuna yönelik çalışma başlatıldı. Yürütülen çalışmalarda; gelen ihbarlar, müşteki beyanları ve Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından gönderilen veriler incelendi. Ayrıca icra müdürlüğünden temin edilen, şüphelilerin alacaklı olduğu icra dosyalarındaki borçlu şahısların ifadeleri alındı ve çevre araştırması yapıldı.

Yürütülen inceleme ve araştırmalar sonucunda 6 şüphelinin tefecilik suçunu işlediği yönünde deliller elde edildi. Bunun üzerine şüphelilerin gözaltına alınmalarına, ikametlerinde arama ve el koyma işlemi gerçekleştirilmesine karar verildi.

Düzenlenen operasyon kapsamında 6 şüpheli gözaltına alınırken, soruşturma işlemlerinin çok yönlü olarak sürdüğü öğrenildi.