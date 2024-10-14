Ankara\'da Trafik Kazası: 2 Ölü, 3 Yaralı

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Ankara'da bir otomobil lastik değiştirmek için yol kenarına park eden tıra arkadan çarptı. Kazada aynı araç içerisinde bulunan 5 kişiden 2'si hayatını kaybederken, 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 13.00 sıralarında Ankara çevre yolu Etimesgut mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 40 ABU 420 plakalı tır sürücüsü lastik değiştirmek için aracını yol kenarına park etti. Sağ şeritten İstanbul istikametine doğru seyreden V.B. kontrolündeki 71 AU 571 plakalı Fiat Palio markalı otomobil bilinmeyen bir sebepten dolayı park halindeki tıra arkadan çarptı. İhbar üzerine bölgeye polis, karayolları ve sağlık ekipleri sevk edildi.

2 ölü, 3 yaralı

40 ABU 374 römork plakalı tırın sağ köşe kısmına çarpan V.B. olay yerinde, 14 yaşındaki R.A. ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. İlk müdahalesi sağlık ekiplerince kaza yerinde yapılan 3 kişi ise ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazada, otomobilin tır sürücüsünün önlem için yola koyduğu reflektöre de çarptığı görüldü. Bölgede kaza nedeniyle trafik kontrolü olarak ilerledi. - ANKARA