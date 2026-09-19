Antalya Aksu'da iki araç çarpıştı, okul bahçesine araç girdi, can kaybı olmadı - Son Dakika
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Antalya Aksu'da iki araç çarpıştı, okul bahçesine araç girdi, can kaybı olmadı

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Antalya Aksu\'da iki araç çarpıştı, okul bahçesine araç girdi, can kaybı olmadı
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Antalya Aksu'da gece 02.00 sıralarında iki araç çarpıştı; araçlardan biri Celal Sönmez İlkokulu'nun bahçe duvarı ve korkuluklarını yıkarak okul bahçesine sürüklendi. Okul saatleri dışında yaşanan kazada can kaybı olmazken sürücü hafif yaralandı, olay mahallede korkuya neden oldu.

Antalya'nın Aksu ilçesinde gece saatlerinde iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada, araçlardan biri kontrolden çıkarak Celal Sönmez İlkokulu'nun bahçesine sürüklendi. Bahçe duvarı ve korkulukları yıkan aracın okul bahçesine girdiği kazanın, öğrencilerin okulda olmadığı saatlerde yaşanması muhtemel bir faciayı önledi.

Kaza, Aksu ilçesi Güzelyurt Mahallesi'nde gece saat 02.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, seyir halindeki iki araç henüz bilinmeyen bir nedenle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlardan biri sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarındaki tabelalara çarptı. Savrulmaya devam eden araç, Celal Sönmez İlkokulu'nun bahçe duvarı ve korkuluklarını yıkarak okul bahçesine sürüklendi. Kazanın şiddetiyle okulun bahçe duvarı, korkulukları ve çevresinde maddi hasar meydana geldi. Kazada can kaybı yaşanmazken, sürücünün hafif yaralandığı belirtildi.

"Patlama ve gürültü sesiyle uyandık"

Kazanın ardından açıklama yapan Güzelyurt Mahallesi Muhtarı Teslime Yılmaz, gece saatlerinde büyük bir gürültüyle uyandıklarını ve olayın mahallede korkuya neden olduğunu söyledi. İki aracın çarpışmasının ardından araçlardan birinin kontrolünü kaybederek okul bahçesine sürüklendiğini belirten Yılmaz, yol üzerinde yağ döküntülerinin de bulunduğunu ifade etti. Can kaybının yaşanmamasının en büyük teselli olduğunu belirten Yılmaz, kazanın okul saatleri dışında meydana gelmesinin bir faciayı önlediğine dikkat çekti. Yılmaz, "Çocuklarımızın burada olduğu vakitte olmuş olsaydı Allah korusun büyük bir facia yaşanabilirdi. Rabbime şükürler olsun ki okul saati değildi. Geçmiş olsun hepimize" dedi.

Kazanın gece saatlerinde meydana gelmesi nedeniyle okul bahçesinde öğrenci ve velilerin bulunmaması büyük bir şans olarak değerlendirilirken, olay mahalle sakinlerinde tedirginliğe neden oldu. Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

Kaynak: İHA
Celal SönmezAntalya AksuGüvenlik3. SayfaOtomobilGüncelBahçeKazaSon Dakika

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SON DAKİKA: Antalya Aksu'da iki araç çarpıştı, okul bahçesine araç girdi, can kaybı olmadı - Son Dakika
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