Antalya'da Asansör Yıkımı İçin Köşe Kapmaca - Son Dakika
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Antalya'da Asansör Yıkımı İçin Köşe Kapmaca

Antalya\'da Asansör Yıkımı İçin Köşe Kapmaca

Antalya'da falezlerde yer alan asansörün yıkım kararını uygulamak isteyen belediye ekipleri ile yıkımı engellemek isteyen otel görevlileri arasında adeta köşe kapmaca yaşandı. Otel yetkililerinden bir kişi ise lüks cipini yıkımı engellemek için barikat olarak kullandı. Günün sonunda işletmenin mahkemeden aldığı yürütmeyi durdurma kararı sonrası belediye ekipleri bölgeden ayrıldı.

17.07.2024 16:42  Güncelleme: 16:48
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Antalya'da falezlerde yer alan asansörün yıkım kararını uygulamak isteyen belediye ekipleri ile yıkımı engellemek isteyen otel görevlileri arasında adeta köşe kapmaca yaşandı. Otel yetkililerinden bir kişi ise lüks cipini yıkımı engellemek için barikat olarak kullandı. Günün sonunda işletmenin mahkemeden aldığı yürütmeyi durdurma kararı sonrası belediye ekipleri bölgeden ayrıldı.

Kıyı mevzuatına aykırı şekilde bir otele ait plaj işletmesi falezler üzerine inşa ettiği ve daha önce tepkilere neden asansörün yıkımı için Muratpaşa Belediyesi Encümen Kararı aldı. Yıkım öncesi işletmeye gerekli tebligatlar yapılırken bugün sabah saatlerinde Muratpaşa Belediyesi'ne bağlı iş makineleri ve personelin yanı sıra Antalya Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler yıkım kararının uygulanması için bölgeye geldi. Otel yetkilileri ile Muratpaşa Belediyesi görevlileri arasında ilk olarak otel alanına giriş yapamayacakları, geçişlerine izin vermedikleri konusunda küçük çaplı tartışma yaşandı.

Ekipler yıkmak, çalışanlar yıktırmamak için çaba harcadı

Belediye ve emniyet yetkililerinin yıkım kararını uygulamak konusundaki ısrarının ardından işletmeye bitişik bulunan Düden Park içerinden çalışma yapılması kararı alındı. Bunun üzerine otel yetkilileri bu kez de belediye araçlarının park içerisine giriş yapacağı noktayı kendi araçları ile kapattı. Otel çalışanları da çekilen hortum ile park içerisindeki yeşil alanı sulayarak çamur haline getirmeye çalıştı. Trafik ekiplerinin çekici vasıtasıyla araçları çekmek istemesi üzerine otel yetkililerinden Doğukan Özer, lüks cipini personelin ıslatarak çamur haline getirdikleri zemine sürerek önce zemini bozdu ve araçların çalışmasını engelleyecek şekilde park etti.

Araç ile köşe kapmaca oynandı

Belediye ekipleri tarafından getirilen kum ve iş makineleri vasıtasıyla bozulan zemin düzeltilerek alan çalışma yapmaya elverişli hale getirildi. Park içerisine bırakılan aracı çekmek için yeşil alana giren çekiciyi gören Özer, bir kez daha aracın direksiyonuna geçerek aracın yönünü değiştirdi ve ardından alana dökülen kuma aracının saplanmasını sağladı. Çekici tarafından kısa bulunduğu alandan kaldırılan araç yediemin otoparkına götürüldü. Bu sırada işletme sahipleri Muratpaşa Belediyesi tarafından alınan 2 encümen kararından birisine mahkemeye başvurarak durdurma kararı aldırdı.

Yürütmeyi durdurma kararı alındı

Bu karar sonrası belediye yetkilileri alınan yürütmeyi durdurma kararının plaj ile ilgili olduğunu, asansörün yıkımının öğlen sonu yapılacağını belirti. İşletme yetkilileri ise belediye ekipleri tekrar yıkım için tekrar alana gelmeden asansörün yıkımını içeren encümen kararı içinde mahkemeden yürütmeyi durdurma kararı aldı. Alınan kararı işletme yetkilileri ve çalışanlar birbirine sarılarak kutladı. İşletmenin mahkemeden aldığı yürütmeyi durdurma kararı sonrası belediye ekipleri bölgeden ayrıldı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Antalya'da Asansör Yıkımı İçin Köşe Kapmaca - Son Dakika

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