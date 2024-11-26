Antalya\'da Dolandırıcılığa Dikkat!

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Antalya'da kamu görevlisi Cemil K., Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil'i örnek gösterip "Karabiber gibi yanarsın" diyerek kendisinden 82 bin TL isteyen dolandırıcıların elinden dikkati sayesinde kurtuldu. Gündeme uygun olarak hareket eden dolandırıcılık olaylarına karşı vatandaşları uyaran Cemil K., "Böyle bir telefon aldıklarında yapacakları ilk iş UYAP ve e-Devlet'ten kontrollerini sağlamak olmalı" dedi.

Antalya'da bir kamu kurumunda görevli Cemil K. dolandırıcıların tuzağına düşmekten son anda kurtuldu. Dolandırıcıların gerçeğini aratmayacak ustalıkta hazırladıkları mahkeme kararıyla kendisini tuzaklarına çekmeye çalıştığını ifade eden Cemil K., olayın cep telefonuna gelen SMS ile başladığını belirtti. Gelen mesaj ile şoka uğradığını ve hemen belirtilen numarayı aradığını söyleyen Cemil K., "Cep telefonuna bir mesaj geldi. Mesajla bir arabuluculuk dosyam olduğu ifade ediliyordu. Hemen o mesaj üzerine ilgili yeri aradım. Bir hukuk bürosu olduğu yazıyordu ilgili mesajda ve aradığımda bir telesekreter çıktı ve tuşlama yoluyla birilerine yönlendirdi. Çok profesyonelce hazırlanmış bir tezgahtı, ilk başta olayı çok ciddiye aldım" dedi.

Profesyonelce hazırlanmış bir sistem

Hakkındaki dosyanın gerçeğinden farkı olmadığını belirten Cemil K., "Bir hukuk bürosu var, bir santral sistemi var ve çok disiplinli konuşan, hukuki terimler kullanan birileri var. İlgili kişi bir dosyam olduğunu bir bahis sitesinde geçmiş yıllarda bahis oynadığımı ve bununla ilgili adli kararın çıktığını ifade etti. Ben de nasıl bir bahis oynadığımı sordum. Kendileri oynadığımı iddia etmeye çalıştılar, 'Bununla ilgili yargı kararını bana atar mısınız' dedim. 'Size atacağız' dediler, hemen evrak attılar WhatsApp ortamından. Gelen evraka baktım, gerçekten hakkımda bir karar verilmiş, bir belge oluşturulmuş. İlk başta yukarıdaki kısımlara baktığınız zaman gerçekten bir kurumsal belge gibi görünüyordu" ifadelerini kullandı.

"Gerçeğiyle bire bir aynı mahkeme kararı üretilmiş"

Gerçeğini aratmayacak tarzda hazırlanan belgeyi dikkatlice incelediğinde bazı noktalarda kuşkulandığını belirten Cemil K., "Aşağıya bakınca katip ve hakimin ismi, numaraları ve mühür ile beraber benzeri şeyler bana çok kuşkulandırıcı geldi. Bir dosya oluşturmuşlar ve bir karar çıkarmışlar, karar metni. Orada ne kadar ceza aldığım, işte şu kadar para cezası, şu kadar hapis cezası benzeri şeyler yazıyor. Çok da hukuki kelimelerle oluşturmuşlar bunu, kendilerine bunu bir araştıracağımı söyledim. Hızlı olarak parayı yatırmamı istiyorlardı. Hemen dosyanın nerede açıldığını sordum, 'Kartal Adliyesi' dediler. Telefonu kapatıp Kartal Adliyesini aradım. Kartal Adliyesi İcra Müdürlüğüne ulaştım. Onlar bilgileri olmadığını söylediler. Kartal Adliyesi'nden bir sonuç alamayınca, UYAP ve e-Devlet üzerinden kontrol ettim" şeklinde konuştu.

"'Karabiber gibi yanarsın' dediler"

Uygulamada mevcut dosyaları haricinde sanal bahis ile ilgili bir dosyasının bulunmadığını gördüğünü belirten Cemil K., "İlgili birimi tekrar arayıp böyle bir dosyam olmadığını öğrendikten sonra emniyeti aradım. 'Sakın para yatırmayın' dediler. 82 bin TL istiyorlardı. Bir taraftan da son günlerdeki Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç olayını örnek veriyorlar. Bana 'Karabiber gibi yanarsınız, onlar bu olayları yaşadı' diyorlar. Ama çok profesyoneller. Bu tür konularda çok dikkatli olmamız gerektiğine inanıyorum. Emniyet birimlerine konuyu aktardım. Bana bunu bir dolandırıcılık olayı olduğunu, kesinlikle böyle bir olaya girilmemesi gerektiğini belirtiler. Zaten yatırmak gibi bir niyetim yoktu. Ama daha sonra tekrar aradılar ısrarla parayı yatırmamı istediler. Konuyu adli makamlara bildirdiğim için telefonda idare ettim ve konuyu kapattım" dedi.

"UYAP ve e-Devlet'ten kontrol etsinler"

Son dönemlerde gündeme uygun olarak hareket eden dolandırıcılık olaylarına karşı vatandaşları uyaran Cemil K., "Türkiye Cumhuriyet devletinin çok güzel bir sistemi var. E-Devlet sistemi, devletimiz bununla ilgili bir imkan sağlamış hakkınızda olabilecek trafik cezasından tutun da tapu bilgilerinize tüm bilgilerinize beyanlarınıza sizinle ilgili yapılacak tüm işlemler e-Devlet'te yer alıyor. UYAP da bununla ilgili ciddi bir kolaylık sağlıyor. Hakkınızda bir dava da açılabilir, bir süreçte yaşayabilirsiniz. Korkmamanız gerekir, yani bu ülkede adliye ile karşılaşmayan yoktur. Bende korku yoktu ama sadece niye böyle bir dosya açılmış, niye bilgim yok tedirginliği oldu. Niye şimdi böyle bir para ödeyeceğiz, bu nereden çıktı, tarzında bir tedirginlik yaşadım. Yoksa adliyeye gidersiniz. Adliye de bu ülkenin kurumlarından birisi, 'Niye bu kadar yüksek meblağda bir para ödüyorum' korkusu oldu. Vatandaşlarımız kesinlikle UYAP ve e-Devlet'ten her türlü işlemi oralardan kontrol etsinler. Böyle bir telefon aldıklarında yapacakları ilk iş buralardan kontrollerini sağlamaları" diye konuştu - ANTALYA