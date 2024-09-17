Antalya'da 'Dur' İhtarı Sonrası Kaza - Son Dakika
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Antalya'da 'Dur' İhtarı Sonrası Kaza

Antalya\'da \'Dur\' İhtarı Sonrası Kaza

Polisin 'dur' ihtarına uymayan motosikletli gençler kaza yaptı, 1 ağır yaralı ve uyuşturucu bulundu.

17.09.2024 10:17
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Antalya'da polisin 'dur' ihtarına uymayan iki genç motosikletle kaza yaptı. Kazada sürücü hafif yaralanırken, yolcu konumundaki genç ise ağır yaralandı. Polis, motosiklet üzerinde bir miktar uyuşturucu madde ve 1 tabanca buldu.

Kaza, dün gece saat 23.30 sıralarında Antalya'nın Kepez ilçesi Gülveren Mahallesi 3784 Sokak'ta meydana geldi. "Dur" ihtarına uymayan plakasız bir motosiklet üzerindeki iki genç, polisten kaçarken kaza yaptı. Sürücü Emsal K.'nin kullandığı motosiklet, motorize polis ekiplerinin takibi sırasında direksiyon hakimiyetini kaybederek devrildi.

Kazada, motosikletten savrularak düşen yolcu konumundaki Efe Işık G. ağır yaralanarak Akdeniz Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Sürücü Emsal K. ise alkol testi ve ifadesinin alınmasının ardından hafif yaralı olarak Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Polis ekiplerinin yaptığı incelemede, plakasız olduğu sanılan motosikletin 07 BAB 400 plakalı olduğu ortaya çıktı. Ayrıca Emsal K.'nin üzerinde yapılan aramada bir miktar esrar ve bir adet tabanca ele geçirildi.

Motosiklet, olay yeri incelemesinin ardından çekici ile kaldırıldı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Antalya'da 'Dur' İhtarı Sonrası Kaza - Son Dakika
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