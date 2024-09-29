Antalya\'da İmam Cinayeti Ortaya Çıktı

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Antalya'da kaza süsü verilmek istenen ancak JASAT timlerinin titiz çalışması ile cinayete kurban gittiği belirlenen imamın çalıntı tüfekle öldürüldüğü ortaya çıktı.

21 Eylül Cumartesi günü Gündoğmuş Köprülü Mahallesi Hacı Beleni mevkiinde kamyonet kazasında öldüğü süsü verilen eski imam Mustafa Keyik'in kaza değil cinayete kurban gittiği jandarmanın titiz çalışmasıyla ortaya çıkmıştı. Gündoğmuş Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda olayla ilgili araştırmaya başlayan Antalya İl Jandarma Komutanlığı, Gündoğmuş İlçe Jandarma Komutanlığı ve Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı JASAT ekipleri soruşturmayı Melek S. üzerinde yoğunlaştırdı. Eski imam Mustafa Keyik'in genç kızın amcası ve kuzeniyle birlikte kuzeninin babasının evinden çaldıkları tüfekle cinayeti işledikleri belirlendi. Gündoğmuş ilçesinde olayın yaşandığı bölgede ve çevresindeki güvenlik kamerasının olmaması jandarma ekiplerinin işlerini zorlaştırırken ekiplerin özverili ve titiz çalışmaları sonucunda cinayet ortaya çıkarıldı. Şüpheliler ise işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ANTALYA