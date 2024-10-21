Antalya'da Kaza: Ağaçlara Çarpıp Direğe Çarptı - Son Dakika
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Antalya'da Kaza: Ağaçlara Çarpıp Direğe Çarptı

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Serik'te otomobil sürücüsü refüje çıkıp ağaçları devirdi, direğe çarpıp durdu; 1 yaralı.

21.10.2024 11:09
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Refüje çıkıp ağaçları deviren otomobil sürücüsü aydınlatma direğine çarparak durabildi

ANTALYA - Antalya'nın Serik ilçesinde otomobil sürücüsü, yoldan refüje çıktığı sırada ağaçları devirdi, aydınlatma direğine çarpıp ancak durabildi. Kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Serik ilçesi Orta mahalle Belek turizm merkezi yolunda sabah saatlerinde meydana geldi.

Mehmet Çoban'ın kullandığı 46 AEG 549 plakalı otomobil sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle yoldan çıktı. Araç sürücüsü, yoldan ayrılmasının ardından orta refüjde bulunan 2 ağaca çarptıktan sonra aydınlatma direğine çarparak durdu. Olayda araçta yolcu olarak bulunan Mutlu Çoban yaralanırken, sürücü Mehmet Çoban kazadan şans eseri yara almadan kurtuldu.

Kaza sonrası ihbar üzerine olay yerine,112 sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, yaralı Mutlu Çoban'a yaptığı ilk müdahalenin ambulansla hastaneye götürürken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Antalya'da Kaza: Ağaçlara Çarpıp Direğe Çarptı - Son Dakika

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