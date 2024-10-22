Antalya\'da Kaza: Sürücü Yaralanmadan Kurtuldu

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Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir araca çarpmamak için direksiyonu kıran ancak aynı yöndeki kamyonetin kasasına çarpan hafif ticari araç, refüjdeki yağmur suyu tahliye kanalına düştü. Kazada araç sürücüsü şans eseri yara almadı.

Kaza; Alanya-Antalya D-400 kara yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 07 LGP 91 plakalı hafif ticari araç aynı istikamette gitmekte olan bir kamyonete çarpmamak için direksiyonunu kırdı. Hafif ticari araç, kamyonetin kasasına çarpıp refüjdeki yağmur suyu tahliye kanalına düşerken, sürücüsü şans eseri kazayı yara almadan atlattı. - ANTALYA