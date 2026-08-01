Antalya'da Kuaförde Yangın - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Antalya'da Kuaförde Yangın

Antalya\'da Kuaförde Yangın
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'da kuaförde kaynak makinesinden çıkan kıvılcımlar yangına yol açtı, iki iş yerinde zarar oluştu.

Antalya'da oğlunun işlettiği bayan kuaförünün balkonuna gölgelik yapmak için çalıştırdığı kaynak makinesinden çıkan kıvılcımlar yangına neden oldu. Yan taraftaki yorgancıya da sıçrayan yangında iki iş yerinde de zarar oluşurken, alevleri söndürmeye çalışan baba, 'Hakkından gelemedim" diyerek büyük üzüntü yaşadı, iş yeri çalışanları da gözyaşı döktü.

Yangın, Sinan Mahallesi Arık Caddesi üzerindeki 5 katlı binanın zemin katında bulunan, İsmail Kaymakçı'nın işlettiği bayan kuaföründe meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İsmail Kaymakçı, balkonda gölgelik yapılması için babası Ahmet Kaymakçı'yı çağırdı. Çalışma sırasında bir anda iş yerindeki malzemeler tutuştu. Yangın bir anda dükkanı sararken, iş yerindeki çalışanlar ve müşteriler dışarıya çıkartıldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken, baba ve oğul iş yerindeki yangını söndürmek için kendi imkanlarıyla mücadele etti. Bu sırada alevler yan taraftaki yorgancı dükkanına da sıçradı. Belirtilen adrese gelen ekipler, her iki iş yerinde de kontrol altına aldı. Her iki iş yerinde de maddi zarar meydana geldi.

Gözyaşı döktüler

Ekipler soğutma çalışması yaptığı sırada, baba, oğlu ve diğer çalışanlar gözyaşı döktü. İşleri yarım kalan müşterilerin ise işlemli halleriyle dışarı çıktığı gözlendi.

"Hakkından gelemedim"

Yaşananları anlatan Ahmet Kaymakçı, "Balkonda kaynak yaparken oldu. İçerisi ne durumda bilmiyorum. Hakkından gelemedim. Buna da şükür" diye konuşurken, oğlu İsmail Kaymakçı da, "Birden bir bağırış oldu. Babam kaynak yaparken bir anda dükkan tutuştu. Yangın söndü ama ortalık toz duman. Çok şükür yaralımız yok" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Acil Durum, 3. Sayfa, Antalya, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Antalya'da Kuaförde Yangın - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
TPAO, Bulgaristan kara sularında petrol ve doğal gaz arayacak TPAO, Bulgaristan kara sularında petrol ve doğal gaz arayacak
Melih Gökçek’in bağışını Yeni Parti iade etti Yaptıkları açıklama bomba Melih Gökçek'in bağışını Yeni Parti iade etti! Yaptıkları açıklama bomba
Annenin kızına müdahalesi kına gecesine damga vurdu Annenin kızına müdahalesi kına gecesine damga vurdu
TÜGVA’dan İstanbul’da dev program Cumhurbaşkanı Erdoğan: Güçlü Türkiye’nin TEKNOFEST kuşağı yeri göğü inletiyor TÜGVA'dan İstanbul'da dev program! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Güçlü Türkiye'nin TEKNOFEST kuşağı yeri göğü inletiyor
Türkçe sayfalar 404 oldu, kripto çağrısı bitmedi: MoonPay kullanıcıları uygulamaya yönlendiriyor Türkçe sayfalar 404 oldu, kripto çağrısı bitmedi: MoonPay kullanıcıları uygulamaya yönlendiriyor
İsrailli diplomattan Netanyahu’yu çıldırtacak Türkiye sözleri İsrailli diplomattan Netanyahu'yu çıldırtacak Türkiye sözleri

16:00
Usta oyuncu Can Kolukısa hayatını kaybetti
Usta oyuncu Can Kolukısa hayatını kaybetti
15:36
Türkiye ve Irak arasında tarihi petrol anlaşması Günlük miktar 180 bin varilden 750 bin varile çıkarıldı
Türkiye ve Irak arasında tarihi petrol anlaşması! Günlük miktar 180 bin varilden 750 bin varile çıkarıldı
15:20
Daha 14 yaşındaydı “Kendini vurdu“ dediler, gerçek çok başka çıktı
Daha 14 yaşındaydı! "Kendini vurdu" dediler, gerçek çok başka çıktı
14:30
Rasim Ozan Kütahyalı gizli tanık mı oldu Eşinden olay paylaşım
Rasim Ozan Kütahyalı gizli tanık mı oldu? Eşinden olay paylaşım
14:02
Aziz Yıldırım o isimleri hedef aldı: Siz paralı köpeksiniz, evinize gelirim
Aziz Yıldırım o isimleri hedef aldı: Siz paralı köpeksiniz, evinize gelirim!
13:49
Markette 9 yaşındaki çocuğu öldüresiye döven cani tutuklandı Savunması pes dedirtti
Markette 9 yaşındaki çocuğu öldüresiye döven cani tutuklandı! Savunması pes dedirtti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.08.2026 16:07:47. #7.12#
SON DAKİKA: Antalya'da Kuaförde Yangın - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.