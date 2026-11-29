Antalya'da bir kadın uygulama üzerinden verdiği siparişi getiren kuryenin yumruklu saldırısına uğradı. O anlar güvenlik kamarasına yansırken, saldırıya uğrayan kadın hastaneye kaldırldı.

Olay, 27 Kasım tarihinde Muratpaşa ilçesi Mehmetçik Mahallesi Termessos Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ismi öğrenilemeyen bir kadın mobil uygulama üzerinden market siparişi verdi. İddiaya göre siparişi getiren motokurye adresi bulamadığını belirterek kadına uygulama üzerinden mesaj attı. Ardından adrese gelen kurye arka kapıya poşetleri bıraktığını belirterek kadını çağırdı. Kuryenin getirdiği siparişleri almaya giden kadın ile kurye arasında kısa süreli tartışma çıktı. Tartışma sırasında kadını duvar dibine sıkıştıran kimliği belirsiz motokurye yumrukla saldırarak kadını bayılttı. Bir süre yerde hareketsiz yatan kadın kendine gelirken, motokurye ise getirdiği siparişleri geri alarak motosikleti ile bölgeden uzaklaştı. Hastaneye kaldırılan kadının burnu ve dişinin kırıldığı, ayrıca kafasını yere çarpması nedeniyle yaralandığı öğrenildi. Saldırıya uğrayan kadının kızı ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla saldırıyı gerçekleştiren şahsın bulunarak gerekli cezayı almasını istedi.