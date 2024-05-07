Antalya\'da motosiklet kazası: Sürücünün rahat tavrı şaşırttı

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Antalya'nın Serik ilçesinde motosikletiyle kaza yapan sürücünün rahat tavrı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Orta Mahalle, Prof. Dr. Yaşar Uçar Caddesinde meydana geldi. İsmi ve plakası öğrenilemeyen motosiklet, seyir halindeyken kontrolünü kaybeden sürücü yere düştü. Motosiklet, yerde metrelerce savrulurken sürücü kazayı yara almadan atlattı. Olay sonrası hiçbir şey olmamış gibi yerden kalkan ve motosikletine doğru yürüyen sürücü bir vatandaş ile motosikleti yoldan kaldırdı. Görenlerin 'Bu kadarına da pes' dediği arlar güvenlik kamerası tarafınan kaydedildi. - ANTALYA