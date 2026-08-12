Antalya'da Orman Yangınları Kontrol Altına Alındı - Son Dakika
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Antalya'da Orman Yangınları Kontrol Altına Alındı

Antalya\'da Orman Yangınları Kontrol Altına Alındı
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Alanya ve Konyaaltı'ndaki orman yangınları, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Antalya'nın Alanya ve Konyaaltı ilçelerinde aynı saatlerde çıkan orman yangınları, havadan ve karadan müdahale ile kontrol altına alındı.

Alanya ilçesi Tepe Mahallesi ile Konyaaltı ilçesi Hurma Mahallesi'nde saat 15.30 sıralarında çıkan orman yangınlarına ekipler, havadan ve karadan müdahalede bulundu.

Orman ekiplerinin yanı sıra Antalya Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı TOMA ve itfaiye ekiplerinin de destek verdiği iki orman yangını, yaklaşık 1,5 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı.

Ekiplerin bölgedeki soğutma çalışmaları sürüyor.

Kaynak: İHA

Orman Yangınları, Acil Durum, Konyaaltı, 3. Sayfa, Antalya, Alanya, Çevre, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Antalya'da Orman Yangınları Kontrol Altına Alındı - Son Dakika

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