Antalya\'da Seyir Halindeki Araç Alev Aldı

Antalya'da seyir halinde yanmaya başlayan araç alev topuna döndü. Zaman zaman küçük patlamaların yaşandığı yangında otomobil kullanılamaz hale geldi.

Olay, 21.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Elmalı Mahallesi 21. Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki 10 DBR 89 plakalı otomobilden dumanların çıktığını gören araç sürücüsü aracı yol ortasında durdurarak yangına müdahale etmek istedi. Araç sürücüsünün çabası yetersiz kalırken, otomobil kısa sürede alev topuna döndü. Çevredeki vatandaşlarda işyerlerinden aldıkları yangın söndürme tüpleri ile yangına müdahale etmek istedi.

Araç kullanılamaz hale geldi

Trafik ekipleri yaşanabilecek her hangi bir olumsuzluğa karşı tedbir amacıyla yolu araç trafiğine kapattı. Küçük çaplı patlamaların meydana geldiği yangın çevredeki vatandaşların korku dolu dakikalar yaşamasına neden oldu. Bu sırada olayın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne adrese Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı ekipler sevk edildi. Verilen adrese gelen ekiplerin müdahalesi ile alev topuna dönen araç tamamen söndürülürken otomobil kullanılamaz hale geldi. - ANTALYA