Netanyahu'nun İran planını Trump bozdu! Hedefte nükleer tesisler vardı - Son Dakika
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Netanyahu'nun İran planını Trump bozdu! Hedefte nükleer tesisler vardı

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Netanyahu\'nun İran planını Trump bozdu! Hedefte nükleer tesisler vardı
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İsrail Başbakanı Netanyahu'nun 10 Ekim'de İran'ın nükleer tesisleri, elektrik santralleri ve kritik altyapısını hedef alan günlerce sürecek büyük bir saldırı planladığı öne sürüldü. İngiliz Financial Times'ın haberine göre ABD Başkanı Trump, 3 Kasım'daki ara seçimler öncesinde yeni bir savaş çıkmasını istemediği için operasyonu engelledi. Saldırı planı ertelenirken, İran'a yönelik yeni bir askeri harekat ihtimalinin gündemde olduğu belirtildi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, 10 Ekim'de İran'a yönelik günlerce sürecek kapsamlı bir hava saldırısı planladığı ancak ABD Başkanı Donald Trump'ın operasyona karşı çıktığı ortaya çıktı. İngiliz Financial Times gazetesinin üç kaynağa dayandırdığı habere göre, İran'ın nükleer tesisleri, elektrik santralleri ve kritik altyapısı hedef alınacaktı. Trump'ın ise 3 Kasım'daki ABD ara seçimleri öncesinde yeni bir savaşın başlamasını istemediği belirtildi.

NETANYAHU ORDUSUNA SALDIRI HAZIRLIĞI TALİMATI VERMİŞ

İngiliz Financial Times gazetesinin 21 Ekim'de yayımladığı habere göre Netanyahu, ekim ayının başında İsrail ordusuna İran'a yönelik büyük çaplı bir askeri operasyon için hazırlık yapılması talimatını verdi.

Planlardan haberdar üç kaynağın aktardığına göre İsrail ordusu, 10 Ekim hafta sonunda başlatılması öngörülen ve birkaç gün sürecek bir bombardıman harekatı hazırladı.

Operasyonun, şubat ayında ABD ve İsrail'in İran'a karşı başlattığı askeri harekattan daha yoğun olması hedefleniyordu.

HEDEFTE NÜKLEER TESİSLER VE ELEKTRİK SANTRALLERİ VARDI

Hazırlanan saldırı planında İran'ın nükleer tesislerinin yanı sıra elektrik santralleri, sivil altyapı ve yönetimle bağlantılı stratejik noktalar da yer aldı.

İsrailli yetkililerin, yeni istihbarat bilgileri doğrultusunda hazırlanan güncel hedef listesini ABD'li muhataplarına sunduğu aktarıldı.

Listede daha önceki saldırılarda vurulmayan altyapı tesislerinin de bulunduğu belirtildi.

TRUMP SEÇİMLER ÖNCESİNDE SALDIRIYA KARŞI ÇIKTI

Ancak İsrail'in hazırladığı operasyon hayata geçirilmedi. Financial Times'a konuşan kaynaklar, saldırının ertelenmesindeki temel nedenin ABD Başkanı Donald Trump'ın karşı çıkması olduğunu aktardı.

Trump'ın, 3 Kasım'da yapılacak ABD Kongresi ara seçimleri öncesinde İran'la geniş çaplı çatışmaların yeniden başlamasını istemediği ifade edildi.

ABD Başkanı, 8 Ekim'de yaptığı açıklamada da ara seçimlerden önce İran'a saldırı düzenlemeyeceklerini duyurmuştu.

YENİ BİR SALDIRI İHTİMALİ MASADA

Saldırı planının rafa kaldırılmasına rağmen İsrail ve ABD'nin İran'a yönelik askeri seçenekleri gündemden çıkarmadığı bildirildi.

Haberde görüşlerine yer verilen bir kaynak, önümüzdeki haftalarda yeni bir operasyon ihtimalinin bulunduğunu ve olası saldırıya ABD'nin de katılabileceğini söyledi.

Washington yönetiminin askeri baskıyı, İran'ı nükleer programı ve Hürmüz Boğazı konusunda anlaşmaya zorlamak için kullanabileceği değerlendiriliyor.

ABD SAVUNMA BAKANI İSRAİL'E GİTTİ

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth'in 19 Ekim Pazartesi günü İsrail'i ziyaret ederek Netanyahu ve üst düzey yetkililerle görüşmesi de dikkat çekti.

Görüşmelerin, İran'a yönelik olası yeni askeri harekat tartışmalarının sürdüğü bir dönemde gerçekleştiği belirtildi. Ancak 10 Ekim için hazırlanan operasyona ABD ordusunun doğrudan katılmasının planlanıp planlanmadığı netlik kazanmadı.

Öte yandan İsrail'de 27 Ekim'de yapılacak seçimler öncesinde ordunun alarm seviyesinin yükseltildiği bildirildi.

İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir'in, seçim güvenliği gerekçesiyle askerlerin izinlerini askıya aldığı ve birliklerde hazır bulunmaları yönünde talimat verdiği aktarıldı.

Netanyahu'nun yeni bir askeri operasyon konusundaki ısrarı sürerken, Trump yönetiminin seçimler öncesinde saldırıya karşı tutumunu koruduğu belirtiliyor.

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Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • mücahid mücahid:
    Kim neyi bozmuş???amerika olmasa,israil amerikadan habersiz tuvalete bile gidemez? 6 0 Yanıtla
    Ahmet İPTAŞ Ahmet İPTAŞ:
    TERÖRİST İSRAİL OLMASA AMERİKA TUVALETE GİDEMEZ. AMERİKAYI BU TERÖRİSTLER YÖNETİYOR. 4 1
  • hakhukuh hakhukuh:
    Ortadoğu bu iki devletin oyuncağı olmuş 5 0 Yanıtla
    Ahmet İPTAŞ Ahmet İPTAŞ:
    İSRAİL DEVLET DEĞİL,TERÖR VE İŞGALCİ. 4 1
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