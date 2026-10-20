Ovda'daki toplantıya Genelkurmay Başkanı Zamir'in davet edilmediği belirtildi

İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir'in, Başbakan Binyamin Netanyahu ile ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth arasında dün gerçekleştirilen gizli toplantıya çağrılmadığı belirtildi.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, Genelkurmay Başkanı Zamir, Netanyahu ile Hegseth'in ülkenin güneyindeki bir askeri hava üssünde gerçekleştirdiği toplantıya katılmadı.

Haberde, "Genelkurmay Başkanı Zamir, dün gece güneydeki bir hava üssünde düzenlenen olağan dışı toplantıya katılmadığı gibi davet de edilmedi." ifadesine yer verildi.

Toplantıya Netanyahu, İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, ABD Savunma Bakanı Hegseth ve diğer yetkililerin katıldığı aktarıldı.

İsrail'in güneyindeki Ovda Hava Üssü'nde yapılan görüşmeye Zamir'in davet edilmemesinin gerekçesine ilişkin bilgi paylaşılmazken, Kanal 12 televizyonu ise gizli görüşmenin ülkede 27 Ekim'de düzenlenecek seçimler öncesinde yapıldığına işaret etti.

Netanyahu, İran'a yönelik yeni saldırılar hakkında ABD Başkanı Trump ile 18 Ekim dahil birden fazla kez görüştüğünü kaydetmişti.

Trump ve Netanyahu'nun ekim ayının ilk haftasında, İsrail'de 27 Ekim'de yapılacak genel seçimler ve ABD'de 3 Kasım'da gerçekleştirilecek Kongre ara seçimlerinden önce İran'a yeni bir saldırı düzenleme ihtimalini görüştüğü öne sürülmüştü.