Antalya'da Sürücüsünün Direksiyon Hakimiyetini Kaybeden Araçta Sıkışan Hamile Kadın Kurtarıldı - Son Dakika
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Antalya'da Sürücüsünün Direksiyon Hakimiyetini Kaybeden Araçta Sıkışan Hamile Kadın Kurtarıldı

Antalya'da meydana gelen trafik kazasında takla atan araçta sıkışan hamile kadın, itfaiye ve sağlık ekipleri tarafından kurtarıldı. Kazada araç sürücüsü hafif yaralanırken, hamile kadının ve bebeğinin sağlık durumu iyi.

18.06.2024 09:44
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Antalya'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atan araçta sıkışan hamile kadın itfaiye ve 112 Sağlık ekipleri tarafından kurtarıldı.

Manavgat Sarılar Mahallesi'nde meydana gelen trafik kazasında seyir halindeki Ramazan G. idaresindeki 07 D 9765 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak şarampole devrildi. Araç sürücüsü Ramazan G. kazayı hafif yaralı olarak atlatırken, eşi Cennet G. araç içerisinde sıkıştı. Yoldan geçen diğer sürücülerin haber vermesi üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Hamile kadını itfaiye kurtardı

Kısa sürede olay yerine gelen Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı ekipler araç içerisinde bulunan Cennet G.'iyi sıkıştığı yerden çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. 112 Acil Sağlık ekiplerinin olay yerinde ki ilk müdahalesinin ardından araç sürücüsü Ramazan G. ve eşi Cennet G. ambulansla hastaneye sevk edildi. Anne ve karnındaki bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Antalya'da Sürücüsünün Direksiyon Hakimiyetini Kaybeden Araçta Sıkışan Hamile Kadın Kurtarıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Antalya'da Sürücüsünün Direksiyon Hakimiyetini Kaybeden Araçta Sıkışan Hamile Kadın Kurtarıldı - Son Dakika
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