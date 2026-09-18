Antalya'da temizlik işçisi trafiği durdurup ambulansa yol açtı - Son Dakika
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Antalya'da temizlik işçisi trafiği durdurup ambulansa yol açtı

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Antalya\'da temizlik işçisi trafiği durdurup ambulansa yol açtı
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Antalya Muratpaşa'da motosiklet kazası sonrası oluşan yoğunlukta ambulans ilerlemekte güçlük çekti. Temizlik işçisi Hüseyin Yayla, reflektörlü yeleğini sallayarak sürücüleri yönlendirdi ve ambulansın yaralıya ulaşmasını sağladı.

Antalya'da motosiklet kazasının ardından oluşan yoğunlukta ambulansın ilerlemekte güçlük çektiğini gören temizlik işçisi Hüseyin Yayla, üzerindeki reflektörlü yeleği çıkarıp sallayarak sürücüleri yönlendirdi. Ambulansın yaralıya ulaşmasını sağlayan Yayla, "Vatandaşlık görevimi yaptım. Yine olsa yine yaparım" dedi.

Olay, dün akşam saatlerinde Muratpaşa ilçesi Kızılarık Caddesi'nde meydana geldi. Motosiklet sürücüsü kadının kaza yapmasının ardından cadde üzerinde trafik yoğunluğu oluştu. Kazazedeye müdahale etmek üzere bölgeye sevk edilen ambulans, biriken araçlar nedeniyle ilerlemekte güçlük çekti.

Ambulansa geçiş alanı oluşturdu

Ambulansın trafikte kaldığını gören Antalya Büyükşehir Belediyesi Temizlik İşleri Şube Müdürlüğü'nde görevli temizlik işçisi Hüseyin Yayla (51), bir elinde süpürgesi, diğer elinde ise sürücülerin dikkatini çekmek için üzerinden çıkardığı iş yeleği ile yolun ortasına geçti. Kıyafeti sallayarak sürücüleri tek tek yönlendiren Yayla, ambulans için geçiş alanı oluşturdu.

Cep telefonu ile kaydedildi

Yayla'nın yönlendirmesiyle araçların ilerlemesinin ardından ambulans kazazedeye ulaştı. Ambulansın geçişinden sonra da bir süre trafiği yönlendiren Yayla, diğer araçların hareket etmesini sağladı. Sağlık ekipleri yerdeki kadına müdahale ederken, yaşananlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

"Geçin, ambulansa yol açın diye bağırdım"

Olayın ardından bölgeye geldiğini belirten Yayla, "Baktım, bir kadın yerde yatıyor, millet yol vermiyor. Ambulansa yol açtım, trafiği sağladım. Elimdeki kırmızı kıyafeti salladım. 'Geçin, ambulansa yol açın' diye bağırdım. Bağırınca vatandaşlar geçtiler. İnsanlık görevimi yaptım" dedi.

"Vatandaşlık görevimi yaptım"

Daha önce böyle bir durumla karşılaşmadığını söyleyen Yayla, "Önce başka bir adam atladı ancak onu kimse dinlemedi. 'Ben belediyeci olarak bu işi yaparım, beni dinlerler' dedim. Dediğim gibi de yaptım" ifadelerini kullandı. Yayla, yaptığı müdahalenin ardından mutlu olduğunu dile getirerek, "Vatandaşlık görevimi yaptım. Herkesin başına gelebilir. Yine olsa yine yaparım" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA
Trafik KazalarıMotosikletMuratpaşa3. SayfaAntalyaGüncelYaşamSon Dakika

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