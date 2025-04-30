Antalya\'da Trafik Kazası: Genç Hayatını Kaybetti

Antalya'da sabah saatlerinden meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden 25 yaşındaki gencin cenazesi ailesi ve yakınları tarafından gözyaşları içinde teslim alındı. Genç yaşta oğlunu kaybeden acılı annenin feryatları yürekleri dağladı.

Kepez ilçesi Şafak Mahallesi 75. Yıl Caddesi üzerinde meydana gelen trafik kazasında Görkem Tosun'un (25) Kullandığı 07 BMZ 730 plakalı Seat marka otomobil, seyir halindeyken yolun sağ şeridinde park halinde bulunan 07 MZV 63 plakalı kamyonete arkadan çarptı. Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı ile olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edilirken, çarpmanın şiddetiyle hurdaya dönen araç içerisinde sıkışan sürücü Görkem Tosun itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışmasının ardından bulunduğu yerden çıkarıldı.

Anne ve babası ayakta durmakta zorlandı

112 Acil Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde 25 yaşında ki gencin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Yapılan incelemelerin ardından gencin cansız bedeni, Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken kazayı haber alarak gelen Görkem Tosun'un ailesi ve yakınları gözyaşlarına boğuldu. Oğlunu genç yaşta trafik kazasında kaybeden Tosun'un annesinin feryatları yürekleri burktu. Görkem Tosun'un anne ve babasının ayakta durmakta zorlandığı görülürken acılı anne "Yavrum, beni yaktı gitti, ateşlere koydu" diyerek gözyaşı döktü. - ANTALYA