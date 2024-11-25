Antalya\'da Uçak Yangınına Anında Müdahale

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Antalya'da İniş sırasında motoru yanan yolcu uçağına rekor sürede müdahale

23 saniyede olay yerine ulaşan ekipler yangını 2 dakikada söndürdü

ANTALYA - Rusya'dan havalanan ve bugün akşam saatlerinde 87 yolcu ve 4 mürettebatı ile Antalya Havalimanına inişe geçtiği sırada motorunda yangın başlayan Rus Azimuth Havayollarına ait 'Sukhoi Superjet 100' tipi uçağa rekor sürede müdahale edildi. Antalya Havalimanı Mülki İdare Amiri Vali Yardımcısı Suat Seyitoğlu, ekiplerin yanan uçağa 23 saniyede ulaşıp yangını 2 dakika içinde söndürerek yolcuların tahliyesine başladığını ve tahliyenin de tamamlanarak yolcuların ve mürettebatın kısa sürede sağ salim tahliye edildiğini söyledi.

Havalimanında trafiğin normale dönmesi için çalışmaların devam ettiğini söyleyen Seyitoğlu, " Şu ana kadar 4-5 uçak farklı havalimanlarına yönlendirildi, birkaç saat içinde gelecek uçaklara da aynı işlem uygulanabilir ancak uçakların kalkışında bir sınıntı yok, farklı pistten havalanıyorlar" dedi.