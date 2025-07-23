Antalya\'da Uyuşturucu Operasyonları: 24 Şüpheli Yakalandı

Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde, il genelinde son bir haftada gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda çok sayıda şüpheli yakalandı ve çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Gerçekleştirilen operasyonlarda, "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak ve Sağlamak" suçuna ilişkin 20 ayrı olayda 24 şüpheli şahıs yakalandı. Yakalanan şahıslardan 12'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek ve Bulundurmak" suçuna yönelik gerçekleştirilen 101 olayda ise toplam 109 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Uyuşturucu suçlarından aranması bulunan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda 21 kişi yakalanırken, bu kişilerden 8'i tutuklanarak cezaevine teslim edildi. Eğitim ve bilgilendirme faaliyetleri çerçevesinde düzenlenen programlarda ise toplam 730 kişiye uyuşturucuyla mücadele konusunda eğitim verildi.

Operasyonlar sırasında, 6 bin 529 adet sentetik ecza maddesi, 648 gram eroin, 339 gram esrar, 45 gram metamfetamin ile 19,30 gram ağırlığında ve 142 adet olmak üzere yaklaşık 11 bin 805 kullanımlık sentetik kannabinoid (A4) maddesi, 1,07 gram kokain maddesi ve uyuşturucu ticaretinde kullanıldığı değerlendirilen 3 adet hassas terazi ele geçirildi.

Şüphelilerin ikametlerinde ve üzerlerinde yapılan aramalarda 2 adet tabanca ile bu tabancalara ait 9 adet fişek muhafaza altına alındı. Ayrıca suçtan elde edildiği değerlendirilen bir miktar Türk Lirası ve yabancı para da emniyet güçlerince el konularak adli makamlara teslim edildi. - ANTALYA