Antalya'da Yangın Müdahalesi Sürüyor - Son Dakika
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Antalya'da Yangın Müdahalesi Sürüyor

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Antalya'da iki orman yangınına müdahale devam ederken, diğer yangınlar kontrol altına alındı.

Antalya Orman Bölge Müdürlüğü sorumluluk sahasında son iki güne ilişkin yangın bilançosuna göre, iki orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürerken, çok sayıda orman ile ziraat ve yerleşim yeri yangını kontrol altına alındı.

Kaş ilçesi Kalkan Mahallesi Üzümlü mevkii ile Demre ilçesi Hoyran Mahallesi'nde çıkan orman yangınlarını kontrol altına almak amacıyla ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi devam ediyor. Gazipaşa Doğanca ve Karalar, Kumluca Ortaköy ve Erentepe ile Korkuteli Ardıçdağı (Doyran) mevkiilerindeki orman yangınları ise ekiplerin çalışmaları sonucu kontrol altına alındı. Ziraat ve yerleşim yerlerinde meydana gelen yangınlarda ise Alanya Karapınar, Manavgat Gençler, Alanya Yeşilöz ve Gazipaşa Beyobası'ndaki yangınlar kontrol altına alındı.

Öte yandan, Gazipaşa Karalar mevkiinde çıkan ziraat alanı yangınına yönelik söndürme çalışmaları da sürüyor.

Devam eden yangınların en kısa sürede kontrol altına alınması amacıyla hava ve kara unsurlarının aralıksız görev yaptığını belirtilirken, vatandaşlardan da yangın riskine karşı dikkatli olmaları ve duman ya da yangın görülmesi halinde durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmeleri istendi.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Antalya, Çevre, Doğa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Antalya'da Yangın Müdahalesi Sürüyor - Son Dakika

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