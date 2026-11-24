Antalya'da meydana gelen yaralamalı trafik kazasının ardından yaşanan olayda tehdit, zorla alıkoyma, yağma ve darp iddiaları üzerine operasyon düzenlendi. Gözaltına alınan 11 şüpheliden 10'u tutuklandı.

Döşemealtı ilçesinde M.K.C.G. ile K.A.G. arasında meydana gelen yaralamalı trafik kazasının ardından taraflar arasında başlayan gerginlik büyüdü. İddiaya göre, K.A.G.'nin yakınları, M.K.C.G.'yi telefonla arayarak kazadan dolayı yüz yüze özür dilemesi yönünde tehdit ve baskıda bulundu. Şüpheliler, M.K.C.G.'ye ulaşabilmek amacıyla anne ve babasını da alıkoydu. Olayın devamında M.K.C.G. de şüpheliler tarafından zorla alıkonularak kazanın diğer tarafına götürüldü ve özür dilemeye zorlandı. Genç şahsın araç içerisinde ve Kepez ilçesinde bulunan şüphelilere ait bir ofiste silahla tehdit edildiği ve darbedildiği, cep telefonunun ise yağmalandığı belirtildi.

Olayın aydınlatılması için Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda olaya karıştığı belirlenen 11 şüpheli tespit edildi.

Düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda H.M.G., R.O., H.O., C.K., E.B., İ.K.A., S.Ç., M.Ç., İ.B., E.O. ve M.B.K. isimli şüpheliler yakalandı. Şüphelilerin adreslerinde ve araçlarında yapılan aramalarda 100 adet tabanca fişeği ele geçirildi.

Şüpheliler, nitelikli yağma, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, silahla tehdit ve kasten yaralama suçlarından adli makamlara sevk edildi. Savcılık tarafından 1 şüpheli serbest bırakılırken, mahkemeye çıkarılan diğer 10 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.