Antalya Likya'da ayağı burkulan Rus turist ekiplerce kurtarıldı - Son Dakika
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Antalya Likya'da ayağı burkulan Rus turist ekiplerce kurtarıldı

Antalya Likya\'da ayağı burkulan Rus turist ekiplerce kurtarıldı
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Antalya'nın Kaş ilçesinde Likya yolunda ayağı burkulan Rus turist Viktor K., AKUT, AFAD ve JAK ekiplerince bulundu. Yaklaşık bir saatlik taşımanın ardından sağlık ekiplerine teslim edilen turist, arkadaşıyla birlikte bölgede ekipleri beklemişti.

Antalya'da Likya yolunda ayağı burkulan turist, arama kurtarma ekiplerince bulunup sağlık ekiplerine teslim edildi.

Olay, dün akşam saatlerinde Kaş ilçesi Bayındır Mahallesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre yanında arkadaşı ile birlikte Likya yoluna giren Rus uyruklu Viktor K. (31) ayağı burkulup yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunan Victor K. için kurtarma ekipleri seferber oldu. AKUT, AFAD ve JAK timleri tarafından yapılan çalışmada ayağı burkulduğu için hareket edemeyen Viktor K. ve arkadaşına ulaşıldı. Bölgede çadır kurup ekipleri bekleyen Victor K. sedye üzerindeki 1 saatlik yolculuğun ardından sağlık ekiplerine teslim edildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Antalya Likya'da ayağı burkulan Rus turist ekiplerce kurtarıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Antalya Likya'da ayağı burkulan Rus turist ekiplerce kurtarıldı - Son Dakika
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