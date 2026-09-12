Antalya Muratpaşa'da ev ve depoda çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor
Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Yenigöl Mahallesi'nde bir ev ve iş yerine ait depoda saat 14.45 sıralarında yangın çıktı. Alevlerin yükselmesi üzerine bölgeye sevk edilen çok sayıda itfaiye ekibi yangını söndürmek için çalışmalarını sürdürüyor.
Antalya'da çıkan ev ve depo yangınına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.
Yangın, saat 14.45 sıralarında Muratpaşa ilçesi Yenigöl Mahallesi Lavanta sokak üzerinde çıktı. Edinilen bilgiye göre, bir ev ve iş yerine ait bitişik depoda çıkan yangın sonrası alevlerin yükselmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
İtfaiye ekipleri, yangını söndürmek için çalışmalarını sürdürüyor.
Kaynak: İHA
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