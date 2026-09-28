Araban Ovası'nda yaban domuzu istilası hasada hazır ürünlere zarar veriyor - Son Dakika
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Araban Ovası'nda yaban domuzu istilası hasada hazır ürünlere zarar veriyor

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Araban Ovası\'nda yaban domuzu istilası hasada hazır ürünlere zarar veriyor
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Ziraat Odası Başkanı Hasan Altun, Araban Ovası'nda yaban domuzlarının hasada hazır ürünlere zarar verdiğini belirterek çiftçileri uyardı. Altun, Antep fıstığı başta olmak üzere mısır, üzüm ve pamukta ekonomik kayıp oluştuğunu söyledi.

Araban Ziraat Odası ve Sarımsak Üretici Birliği Başkanı Hasan Altun, Araban Ovası'nda yaban domuzu sürülerinin hasada hazır tarım ürünlerine büyük zarar verdiğini belirterek çiftçileri uyardı.

Yaban domuzlarının zarar verdiği mısır tarlasında incelemelerde bulunan Araban Ziraat Odası ve Sarımsak Üretici Birliği Başkanı Hasan Altun, "Araban Ovası'ndaki yaban domuzu istilası, Antep fıstığı bahçeleri başta olmak üzere mısır, üzüm bağı, ve pamuk gibi hasada hazır tüm ürünlerde büyük bir ekonomik kayba ve üretici mağduriyetine yol açıyor. Sürüler halinde Araban Ovası'ndaki ve kırsal bölgelerdeki tüm tarım alanlarına inen yaban domuzları, yalnızca fıstık mahsulleri tüketmekle kalmayıp fıstık ağaçlarının da kollarını kırarak ve köklerine zarar vererek yılların emeğini bir gecede yok ediyor" dedi.

Kaynak: İHA
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