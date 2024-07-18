Araçlarda dolaşan kedi ekipleri uğraştırdı Tam kurtarılırken başka araca kaçtı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Araçlarda dolaşan kedi ekipleri uğraştırdı Tam kurtarılırken başka araca kaçtı

Düzce'de aracın kaputuna giren kedi, itfaiye ekiplerince kurtarılmak istendiği esnada başka araca geçti. Yavru kedi uzun uğraşlara rağmen kurtarılamazken, aracın camına yazı yazıldı. Olay, Konuralp bölgesinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre arkadaşları ile birlikte hastane otoparkında bir aracın kaputundan miyavlama sesi duyan Mehmet Dinç, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler araç içerisindeki kedinin çıkartılması için çalışma başlattı. Fakat yavru kedi tam kurtarılacağı esnada başka bir aracın kaputundan içeri girdi. Yavru kedi uzun uğraşlar sonucu bulunduğu yerden çıkarılamayınca, aracın camına 'Dikkat edin. Motorda kedi var' yazısı yazıldı. Araç içerisinde kedi sesini duyar duymaz itfaiye ekiplerine haber verdiklerini belirten Mehmet Dinç, 'Beçi'ye geldik arkadaşlarım ile gezmeye. Arka arabada miyavlama sesi vardı. Arabanın altına eğilip baktığımızda çıkmayacak bir yerdeydi, biz de itfaiyeyi aradık hemen. Ekipler geldi hemen müdahale ettiler. Diğer arabaya girdi ama oradan çıkaramadık. Büyük ihtimalle kendisi çıkar herhalde' şeklinde konuştu.

18.07.2024 00:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Araçlarda dolaşan kedi ekipleri uğraştırdı

Tam kurtarılırken başka araca kaçtı

DÜZCE - Düzce'de aracın kaputuna giren kedi, itfaiye ekiplerince kurtarılmak istendiği esnada başka araca geçti. Yavru kedi uzun uğraşlara rağmen kurtarılamazken, aracın camına yazı yazıldı.

Olay, Konuralp bölgesinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre arkadaşları ile birlikte hastane otoparkında bir aracın kaputundan miyavlama sesi duyan Mehmet Dinç, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler araç içerisindeki kedinin çıkartılması için çalışma başlattı. Fakat yavru kedi tam kurtarılacağı esnada başka bir aracın kaputundan içeri girdi. Yavru kedi uzun uğraşlar sonucu bulunduğu yerden çıkarılamayınca, aracın camına "Dikkat edin. Motorda kedi var" yazısı yazıldı. Araç içerisinde kedi sesini duyar duymaz itfaiye ekiplerine haber verdiklerini belirten Mehmet Dinç, "Beçi'ye geldik arkadaşlarım ile gezmeye. Arka arabada miyavlama sesi vardı. Arabanın altına eğilip baktığımızda çıkmayacak bir yerdeydi, biz de itfaiyeyi aradık hemen. Ekipler geldi hemen müdahale ettiler. Diğer arabaya girdi ama oradan çıkaramadık. Büyük ihtimalle kendisi çıkar herhalde" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

Mehmet Dinç, Konuralp, İtfaiye, Düzce, kedi, Hayvan Hakları, Olaylar, İtfaiye, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Araçlarda dolaşan kedi ekipleri uğraştırdı Tam kurtarılırken başka araca kaçtı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


00:23 Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı Birçok kuruma yeni atamalar yapıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Birçok kuruma yeni atamalar yapıldı
23:00 Türk bayrağı ve Atatürk posteri var diye sahneye çıkmadı, Belediye Başkanı Yunan şarkıcıyı kentten kovdu Türk bayrağı ve Atatürk posteri var diye sahneye çıkmadı, Belediye Başkanı Yunan şarkıcıyı kentten kovdu
21:25 Mustafa Sarıgül’den kaset iddiası sonrası yeni açıklama: Leşlerin heveslerini kursaklarında bırakacağım Mustafa Sarıgül'den kaset iddiası sonrası yeni açıklama: Leşlerin heveslerini kursaklarında bırakacağım
20:43 TSK ile ilgili sözleri duyan emniyet amirinden anında müdahale TSK ile ilgili sözleri duyan emniyet amirinden anında müdahale
17:35 Merkez Bankası’ndan Türk lirası mevduatı destekleyecek yeni adım Merkez Bankası'ndan Türk lirası mevduatı destekleyecek yeni adım
23:24 Ergin Ataman, Fenerbahçe’ye demediğini bırakmadı: Benim tek yaptığım onları yenmek Ergin Ataman, Fenerbahçe'ye demediğini bırakmadı: Benim tek yaptığım onları yenmek
23:04 154 kiloluk anne 10 yaşındaki oğlunun üzerine oturarak öldürdü 154 kiloluk anne 10 yaşındaki oğlunun üzerine oturarak öldürdü
22:24 İlk günden tartışmalara dahil oldu Allan Saint-Maximin’den Galatasaray ve Trabzonspor taraftarlarına bomba yanıt İlk günden tartışmalara dahil oldu! Allan Saint-Maximin'den Galatasaray ve Trabzonspor taraftarlarına bomba yanıt
21:59 Galatasaray, Özgür Baran Aksaka’yı PFC Arda Kardzhali 1924’e kiraladı Galatasaray, Özgür Baran Aksaka'yı PFC Arda Kardzhali 1924'e kiraladı
21:28 Beşiktaş, hazırlık maçında Shaktar Donetsk’e 1-0 mağlup oldu Beşiktaş, hazırlık maçında Shaktar Donetsk'e 1-0 mağlup oldu
20:32 Apartmana kabusu yaşatan adamı öfkeli komşular az kalsın öldürüyordu Apartmana kabusu yaşatan adamı öfkeli komşular az kalsın öldürüyordu
20:13 Fazla kilolarıyla gündem olmuştu Ndombele’den çok konuşulacak Galatasaray itirafı Fazla kilolarıyla gündem olmuştu! Ndombele'den çok konuşulacak Galatasaray itirafı
20:09 FBI’ın saldırgan hakkında yaptığı açıklama kafaları karıştırdı FBI'ın saldırgan hakkında yaptığı açıklama kafaları karıştırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.07.2024 01:01:42. #1.12#
SON DAKİKA: Araçlarda dolaşan kedi ekipleri uğraştırdı Tam kurtarılırken başka araca kaçtı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement