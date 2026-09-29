Arakan'da pazara Myanmar ordusunun hava saldırısında 50 kişi öldü, en az 58 yaralandı

Myanmar ordusunun Arakan eyaletinde pazar, okul ve yerleşim bölgelerine düzenlediği hava saldırısında 50 kişi hayatını kaybetti, en az 58 kişi yaralandı.

Myanmar'da 2021'deki askeri darbenin ardından başlayan iç savaş sürerken, ülkenin Arakan eyaletinde gerilim yeniden tırmandı. Myanmar Ordusu, Arakan eyaletini hava saldırılarıyla hedef aldı. Myanmar Ordusu ile Arakan Ordusu arasındaki çatışmaların devam ettiği Kyauktaw kentinde düzenlenen hava saldırısında 50 kişi hayatını kaybetti, en az 58 kişi yaralandı.

Arakan Ordusu Sözcüsü Khine Thu Kha, "Myanmar ordusu hava saldırılarıyla yoğun nüfuslu pazarları, okulları, sivilleri ve yerleşim yerlerini kastlı olarak hedef aldı" dedi. Khine Thu Kha, Arakan Ordusu'nun sivillerin bombalanmasından sorumlu ordu ve diğer unsurlara karşılık vermek için elindeki tüm imkanları kullanacağını söyledi.

Myanmar hükümetinden saldırıya ilişkin açıklama yapılmadı.

Myanmar ordusu daha önce yaptığı açıklamalarda, "sivillerin zarar görmesini önlemek için azami özen gösterdiğini" savunmuştu.