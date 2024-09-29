Aranan Şahıs Jandarma Tarafından Yakalandı

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Bolu'da 12 ayrı suçtan aranması ve 13 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, yakınına ait nüfus cüzdanıyla gezerken, jandarmanın dikkati sayesinde yakalandı.

Bolu'da İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler rutin kontrollerini yapmaya devam ediyor. Ekiplerin Kartalkaya bölgesinde yaptığı denetimlerde bir şahıs kimlik kontrolünde girdi. Yakınının kimliğini veren şahıs, jandarmanın dikkati sayesinde yakayı ele verdi. 5 yıldır aranması bulunan firarı durumda olan şahıs ekipler tarafından gözaltına alındı. 12 ayrı suçtan aranması ve 13 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli, Kartalkaya jandarma ekipleri tarafından yakalanarak cezaevine gönderildi. - BOLU