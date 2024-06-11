Ardahan'da kuyruğuna plastik kutu bağlanan at kazaya sebep oldu

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Ardahan'ın Göle ilçesinde kuyruğuna plastik kutu bağlanarak serbest bırakılan at kazaya sebep oldu.

Göle'de meydana gelen olayda, ilçenin işlek caddesinde bir atın kontrolsüz bir halde koşturduğu görüldü. Trafikte koşmaya devam eden at bir anda ters yönde gelen araca çarptı. Kuyruğuna içi taş dolu plastik kutu takılan at çarpışmada yaralandı, araç ise ağır hasar aldı. Olayda can kaybının olmaması sevindirirken, ata bu vicdansızlığı yapan kişilerle ilgili araştırma devam ediyor. Çevredeki vatandaşlar da karşılaştıkları manzara karşısında tepki gösterdi. - ARDAHAN