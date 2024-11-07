Arnavutköy\'de Kaçak Döküm Anları

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Arnavutköy'de bir hafriyat kamyonunun ormanlık alana kaçak döküm yaptığı anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Arnavutköy Bolluca Mahallesi'ndeki ormanlık araziye kaçak döküm yapan bir hafriyat kamyonu, yoldan geçen araçtaki vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, döküm sahasına para ödememek için dorsesindeki hafriyat toprağını kaçak şekilde döken kamyon sürücüsünün hızla olay yerinden uzaklaştığı görüldü. - İSTANBUL