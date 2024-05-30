Arnavutköy\'de Kaçak Yapıların Yıkımı Sırasında Gerginlik

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Arnavutköy'de yerel seçimleri fırsat bilerek yapılan 35 kaçak yapının yıkılması için çalışmalar başladı. Yıkım sırasında vatandaşlarla polis zaman zaman karşı karşıya geldi. Yaşanan gerginlik kameraya da yansıdı.

Arnavutköy İmrahor Mahallesi'nde yerel seçimi fırsat bilerek inşa edilen 35 kaçak için yıkım kararı verildi. Mahkeme kararın ardından sabah saatlerinde harekete geçen Arnavutköy Belediyesi ekipleri, yıkım için mahalleye gitti. Evlerin yıkılmasını istemeyen vatandaş ise ekiplere tepki gösterdi. Çok sayıda polis ekibinin de görev aldığı yıkım çalışmaları sırasında zaman zaman gergin anlar yaşandı. Polisle karşı karşıya gelen bir grup vatandaş, taş ve sopalarla saldırdı. Polis ekiplerinin biber gazı kullandığı olaylar sırasında çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Arnavutköy Belediyesi tarafından İmrahor Mahallesi'nde depreme hazırlık ve kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında ada bazlı bir dönüşüm çalışması başlatılacağı öğrenildi. - İSTANBUL