Arnavutköy'de Maskeli ve Çelik Yelekli Saldırganlar Tarafından Ateş Açıldı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Arnavutköy'de Maskeli ve Çelik Yelekli Saldırganlar Tarafından Ateş Açıldı

Arnavutköy'de hafif ticari araçla cadde ortasında duran yüzleri maskeli ve çelik yelekli şahıslar, kaldırımda yürüyen 2 kişiyi kovalayarak ateş açtı. Saldırı anı güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi. Olayda yaralanan ya da ölen kimsenin olmadığı öğrenildi.

28.02.2024 20:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Arnavutköy'de hafif ticari araçla cadde ortasında duran yüzleri maskeli ve çelik yelekli şahıslar, kaldırımda yürüyen 2 kişiyi kovalayarak ateş açtı. Saldırı anı güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi.

Olay, saat 18.30 sıralarında Arnavutköy Ömerli Mahallesi'nde gerçekleşti. Caddeye giren 34 FOP 797 plakalı hafif ticari araç bir anda yolun ortasında durdu. Araçtan inen 3 saldırgan, kaldırımda yürüyen 2 kişiye doğru koşarak ellerindeki uzun namlulu silahlarla ateş açtı. Yüzleri maskeli ve üzerlerinde çelik yelek olan saldırganlar saldırı sonrasında geldikleri araca binerek hızla olay yerinden uzaklaştı. Saldırı anı güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde araçtan inen 3 saldırganın saldırıyı gerçekleştirdikten sonra olay yerinden kaçtığı görüldü.

Olaya ilişkin polis ekiplerinin şüphelileri yakalama çalışması sürerken, olayda yaralanan ya da ölen kimsenin olmadığı öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Arnavutköy'de Maskeli ve Çelik Yelekli Saldırganlar Tarafından Ateş Açıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.02.2024 21:43:10. #1.12#
SON DAKİKA: Arnavutköy'de Maskeli ve Çelik Yelekli Saldırganlar Tarafından Ateş Açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement