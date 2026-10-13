Arnavutköy\'de park halindeki otomobile çarpan araç yan yatarak sokak ortasında kaldı

Arnavutköy'de park halindeki otomobile çarpan araç yan yatarak sokak ortasında kaldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Arnavutköy Merkez Mahallesi Ayşıl Sokak'ta dün akşam seyir halindeki otomobil kontrolden çıkarak park halindeki otomobile çarptı ve yan yattı. Kazanın ardından otomobilin sokak ortasında yan şekilde kalması dikkat çekerken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Arnavutköy'de seyir halindeki bir otomobil, park halindeki araca çarptıktan sonra yan yattı. İlginç kaza anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Kaza, dün akşam saatlerinde Arnavutköy Merkez Mahallesi Ayşıl Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeyken kontrolden çıkan otomobil, yol kenarında park halindeki başka bir otomobile çarpıp yan yatarak durdu.
Kazanın ardından otomobilin yan şekilde sokak ortasında kalması dikkat çekti.
Öte yandan yaşanan kaza, çevredeki bir güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, sokakta ilerleyen otomobilin park halindeki araca çarptığı, ardından yan yatarak sokak ortasında durduğu anlar yer aldı.
Kaynak: İHA
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