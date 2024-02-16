Arnavutköy'de Plastik Depolama ve Üretim İmalathanesinde Yangın Çıktı - Son Dakika
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Arnavutköy'de Plastik Depolama ve Üretim İmalathanesinde Yangın Çıktı

Arnavutköy\'de Plastik Depolama ve Üretim İmalathanesinde Yangın Çıktı

Arnavutköy'de bulunan bir plastik depolama ve üretim imalathanesinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibinin sevk edildiği öğrenildi. Yangının kontrol altına alınması için çalışmalar devam ediyor.

16.02.2024 12:57
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Arnavutköy'de bulunan bir plastik depolama ve üretim imalathanesinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibinin sevk edildiği öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Arnavutköy'de Plastik Depolama ve Üretim İmalathanesinde Yangın Çıktı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Arnavutköy'de Plastik Depolama ve Üretim İmalathanesinde Yangın Çıktı - Son Dakika
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