Arnavutköy'de Silahlı Çatışma: 2 Yaralı - Son Dakika
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Arnavutköy'de Silahlı Çatışma: 2 Yaralı

Arnavutköy\'de Silahlı Çatışma: 2 Yaralı

Arnavutköy'de aralarında husumet bulunan iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada, yabancı uyruklu bir şahıs ve taraflardan 2 kişi yaralandı. Olayın sebebi kız meselesi veya uyuşturucu ticareti olabilir.

02.07.2024 12:19
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Arnavutköy'de aralarında husumet bulunan iki grup arasında silahlı çatışma çıktı. Olayda o esnada caddede bulunan yabancı uyruklu bir şahıs ve taraflardan 2 kişi yaralandı.

Olay, dün gece saat 23.15 sıralarında İslambey Mahallesi'nde gerçekleşti. İddiaya göre, daha önceden aralarında husumet olan Y.K. ve F.K. isimli şahıslar telefonla konuşurken tartışmaya başladı. Tartışmaya başka kişiler de dahil oldu. Bir süre sonra E.B.K. ve F.K. çalıntı bir motosiklet ile tartıştıkları Y.K.'yi vurmak için husumetlilerinin olduğu yere gitti. Cadde üzerinde husumetlileri olan Y.K.'yi gören şahıslar ateş açtı. Kendisine ateş açıldığını fark eden Y.K. de belindeki silahı çıkararak karşılık verdi. Y.K. hiç yara almazken saldırı maksatlı motosikletle olay yerine gelen E.B.K. ve F.K. yaralandı. Ayrıca o esnada orada olan ve olayla alakası olmayan 21 yaşındaki Mesut Khazni isimli şahıs ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralıları hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri de çevrede güvenlik alarak olayla ilgili çalışma başlattı. Y.K. olay yerinde polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Y.K.'nin ifadesinde olayın kız meselesi yüzünden yaşandığını söylediği öğrenildi. Polis ekipleri hazırladıkları raporda olayın uyuşturucu ticareti kaynaklı olduğunu ön gördüklerini belirtti. Konuyla alakalı geniş kapsamlı soruşturma devam ederken, yanlışlıkla vurulan Mesut Khazni'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Uyuşturucu Ticareti, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Arnavutköy'de Silahlı Çatışma: 2 Yaralı - Son Dakika

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