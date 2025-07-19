Arnavutköy\'de Yangın: Saman Balyaları Yok Oldu

İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde bir çiftçiye ait saman balyalarının depolandığı alanda çıkan yangında saman balyaları küle döndü. Yangın anları havadan da görüntülendi.

Yangın, sabah saat 11.00 sıralarında Arnavutköy ilçesi Çilingir Mahallesi kırsalında saman balyalarının depolandığı alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle başladı. Kuvvetli rüzgarın da etkisiyle alevler kısa sürede büyüyerek tüm balyaları sardı. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Yangına Arnavutköy İtfaiyesi'nin yanı sıra çevre ilçelerden gelen takviye ekipler de müdahale etti. Jandarma ekipleri bölgede güvenlik önlemi aldı.

Yangın bölgesine koşan mahalleli çiftçiler, traktörlerle su taşıyarak söndürme çalışmalarına katıldı. Bazı vatandaşlar hortumlarla doğrudan yangına müdahale etti. Ekiplerin uzun süren müdahalesi sonucunda yangın kontrol altına alınırken, yüzlerce saman balyası tamamen yanarak kül oldu.

Yangında can kaybı yaşanmazken, çiftçinin ciddi oranda maddi zarar gördüğü öğrenildi. Yangının çıkış nedenine ilişkin jandarma ve itfaiye ekiplerinin ortak incelemesi sürüyor. - İSTANBUL