Arnavutköy'de Yol Çalışması Trafiği Felç Etti

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İSKİ'nin yol çalışması, Arnavutköy'ün çilesi oldu

Arnavutköy'de bir haftadır bitmeyen yol çalışması kilometrelerce trafiğe neden oldu

İSTANBUL - İstanbul'un Arnavutköy İlçesi'nde, ilçenin tek bağlantı yolu olan Eski Edirne Asfaltı Caddesi Orman İşletmesi Mevkiinde İSKİ (İstanbul Su ve Kanalizasyon idaresi) tarafından yaklaşık 1 haftadır devam eden yol çalışması vatandaşın çilesi haline geldi. Gün içerisinde zaman zaman kilometrelerce uzunluğa ulaşan trafik kuyruğu havadan görüntülendi. Trafikte beklemekten sıkılan bazı vatandaşlar kuralları hiçe sayarak emniyet şeridi kullandı.

Arnavutköy'de yaklaşık 1 hafta önce başlayan yol çalışması bitmek bilmedi. Vatandaşın çilesi haline gelen yol çalışması nedeniyle gün içerisinde oluşan trafik kilometrelerce uzunluğa ulaştı. İSKİ tarafından yapılan çalışma nedeniyle ilçenin tek bağlantı yolu olan Eski Edirne Asfaltı Caddesi Orman İşletmesi Mevkiinde sürücüler dakikalarca trafikte kalıyor. Gece saatlerinde yapılmayan yol çalışması sabahın ilk saatlerinde başlıyor. Yol çalışması nedeniyle yolun emniyet şeridiyle birlikte 2 şeridi trafiğe kapatılıyor. Kapanan şeritler nedeniyle yolda kilometrelerce araç kuyruğu oluşuyor. Oluşan trafik ise havadan görüntülendi.

Öte yandan trafikte beklemek istemeyen bazı araç sürücüleri bölgede bulunan trafik polislerine rağmen emniyet şeridi kullanarak kural ihlali yaptığı görülüyor.