Arnavutköy Karaburun Sahili'nde bir kadın boğulma tehlikesi geçirdi

İstanbul'un Arnavutköy ilçesi Karaburun Sahili'nde cankurtaranların mesaisinin bitmesinin ardından denize giren bir kadın boğulma tehlikesi geçirdi. Vatandaşlar tarafından denizden çıkarılan kadın, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Arnavutköy Karaburun Sahili'nde cankurtaranların mesaisinin bitmesinin ardından denize giren bir kadın boğulma tehlikesi geçirdi. Vatandaşlar tarafından denizden çıkarılan kadın, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedilen görüntülerde kadının denizden çıkarıldığı ve vatandaşlar tarafından ambulansa taşındığı görüldü. - İSTANBUL
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