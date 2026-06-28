Hatay'ın Arsuz ilçesinde bir evin depo bölümünde çıkan yangın ekiplerin hızlı müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.
Yangın;Arsuz ilçesi Çetillik Mahallesinde bir evin depo kısmında meydana geldi. Alevler eve sıçramadan ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Bölgede soğutma çalışmaları gerçekleştirildi. - HATAY
Son Dakika › 3. Sayfa › Arsuz'da Depo Yangını Kontrol Altına Alındı - Son Dakika
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