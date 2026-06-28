Arsuz'da Depo Yangını Kontrol Altına Alındı - Son Dakika
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Arsuz'da Depo Yangını Kontrol Altına Alındı

Arsuz\'da Depo Yangını Kontrol Altına Alındı
28.06.2026 13:22
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Hatay'ın Arsuz ilçesinde bir evin deposundaki yangın, ekiplerin hızlı müdahalesiyle söndürüldü.

Hatay'ın Arsuz ilçesinde bir evin depo bölümünde çıkan yangın ekiplerin hızlı müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Yangın;Arsuz ilçesi Çetillik Mahallesinde bir evin depo kısmında meydana geldi. Alevler eve sıçramadan ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Bölgede soğutma çalışmaları gerçekleştirildi. - HATAY

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Arsuz'da Depo Yangını Kontrol Altına Alındı - Son Dakika

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