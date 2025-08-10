İskoçya'nın başkenti Edinburgh'un simgelerinden Arthur's Seat'te orman yangını çıktı.

İskoçya'nın başkenti Edinburgh'un turistler için bir cazibe merkezi olan Arthur's Seat'te orman yangını çıktı. Şehir merkezinin hemen doğusunda yer alan sönmüş bir yanardağ olan tepede çıkan orman yangını, geniş bir alana yayıldı. Yangın, kilometrelerce uzaktan görülebilen dumanlar oluşturdu.

İskoçya İtfaiye ve Kurtarma Servisi, "Ekipler, Edinburgh, Holyrood Park'taki Arthur's Seat'te açık alanda çıkan bir yangına müdahale ediyor" dedi.

İskoçya polisi, sürücülere ve yayalara bölgeden uzak durma uyarısında bulundu. Yangının sebebi henüz bilinmiyor.

İsmini İngiltere'nin efsanevi Kralı Arthur'dan aldığına inanılan ve "Arthur'un Tahtı" ismini taşıyan tepe, İskoçya Parlamentosu'na da yakın bir mesafede yer alıyor. Deniz seviyesinden yaklaşık 250 metre yükseklikte yer alan bu nokta, şehir manzarasıyla ziyaretçiler tarafından en çok tercih edilen turizm adresleri arasında bulunuyor. - EDINBURGH