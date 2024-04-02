Artvin Arhavi\'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı

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Artvin'in Arhavi ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı. Yangınla ilgili bir kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Tepeyurt köyü Yukarı Şahinler mevkiindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangına, Arhavi Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ile Orman Bölge müdürlüğü ekipleri yangına müdahale etti. Yaklaşık 4 hektar alanı etkileyen yangın, ekiplerin çalışması sonucu kontrol altına alındı. Yangınla ilgili bir kişi gözaltına alınırken konuyla illiği soruşturma devam ediyor. - ARTVİN