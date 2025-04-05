Artvin'de 4.5 Milyon TL'lik Kaçak Sigaralar Yakalandı

Artvin'de 4.5 milyon değerinde kaçak elektronik sigara kartuşu ele geçirildi

ARTVİN - Sarp Sınır Kapısı'nda gerçekleştirilen operasyonda, yasa dışı yollarla yurda sokulmak istenen 27 Bin paket elektronik sigara kartuşu ele geçirilerek, 4.5 milyon TL'lik kaçak ürün güvenlik güçlerince yakalandı.

Artvin'in Sarp Sınır Kapısı'nda, gümrük muhafaza ekiplerinin gerçekleştirdiği başarılı operasyonda, 27 Bin paket elektronik sigara kartuşu ele geçirildi. Yasa dışı yollarla yurda sokulmak istenen bu ürünlerin toplam piyasa değerinin yaklaşık 4.5 milyon TL olduğu öğrenildi.

Sarp Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerinin, 3 Nisan 2025 tarihinde gece saat 03.00 sıralarında gerçekleştirdiği operasyonda, şüphe üzerine durdurulan bir araç, X-ray tarama cihazıyla detaylı incelemeye alındı. Yapılan taramalarda, aracın farklı bölmelerine gizlenmiş çok sayıda kaçak elektronik sigara kartuşu tespit edildi.

Ekiplerin yaptığı titiz inceleme sonucunda, kaçak ürünler ele geçirilerek, araç sahibi hakkında yasal işlem başlatıldı.