Artvin'de Çatıdan Düşen Karlardan Son Anda Kurtulan Esnaf - Son Dakika
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Artvin'de Çatıdan Düşen Karlardan Son Anda Kurtulan Esnaf

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Artvin'in İnönü Caddesi'nde bir binanın çatısından düşen kar kütlesi, yolda yürüyen vatandaşların saniyelerle ölümden kurtulmasına neden oldu. Cadde esnafı, o anları ve önlemleri anlattı.

28.02.2025 14:23  Güncelleme: 14:35
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Artvin'de çatıdan düşen karlardan son anda kurtulan cadde esnafı yaşananları anlattı

ARTVİN - Artvin'in İnönü Caddesi'nde bir binanın çatısındaki karlar kaldırıma düşerken, o sırada yolda yürüyen vatandaşlar saniyelerle büyük bir felaketten kurtuldu. Cadde esnafı, yaşananları anlattı.

Artvin'in İnönü Caddesi üzerinde bir binanın çatısında biriken kar kütlesi hızla kaldırıma düştü. O sırada kaldırımda yürüyen vatandaşlar, düşen kar kütlesinden saniyelerle kurtulmayı başardı. O anlar bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

Cadde esnaflarından Murat Topal, "Kar kütlesinin zaten düşeceği belliydi. Gerek cadde esnafı gerekse belediye çalışanları önlem almıştı. Düştüğü esnada bir amcamız son anda kurtuldu. Herhangi bir sıkıntı olmadan atlattık, çok şükür" dedi.

Bir başka esnaf Erbil Karaca ise, "Kar yağdığından dolayı yol kapalıydı. Belediye çalışanları yolları temizlemek için çalışma yapıyordu. Çatıdan sarkan karı görünce, üzerimize düşer mi diye tereddüt ettik. Ben de onlara 'Gelip çay içelim, sonra çalışırsınız' dedim. Biz içeri girerken yukarıdan kar kütlesi geldi" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Artvin'de Çatıdan Düşen Karlardan Son Anda Kurtulan Esnaf - Son Dakika

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