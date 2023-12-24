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Artvin'de etkili fırtına nedeniyle çatılar uçtu - Son Dakika
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Artvin'de etkili fırtına nedeniyle çatılar uçtu

Artvin'de gece saatlerinde etkisini gösteren fırtına nedeniyle Arhavi Devlet Hastanesi'nin ve bazı evlerin çatıları uçtu, elektrik telleri zarar gördü. Arhavi, Hopa ve Kemalpaşa ilçelerinde maddi hasar meydana geldi. AFAD ekipleri zarar tespiti yaparken elektrik ekipleri arızaları giderdi.

Artvin\'de etkili fırtına nedeniyle çatılar uçtu
24.12.2023 - 22:35,
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- Artvin'de etkili fırtına nedeniyle çatılar uçtu

ARTVİN - Artvin'de gece saatlerinde etkisini gösteren fırtına nedeniyle Arhavi Devlet Hastanesi'nin ve bazı evlerin çatıları uçtu, elektrik telleri zarar gördü.

Artvin'de gece saatlerinden etkili olan fırtına Arhavi, Hopa ve Kemalpaşa ilçelerinden maddi hasara neden oldu. Arhavi ilçesinde bulunan Devlet Hastanesi'nin çatısı fırtına nedeniyle uçarken, Kaledibi mahallesinde bulunan tavuk çiftliği zarar gördü.

Hopa ilçesinde ise Cumhuriyet mahallesinde bir evin çatısı uçtu, Kemalpaşa ilçesinde de elektrik direkleri zarar gördü.

Zarar gören bölgelerde AFAD ekipleri tespit çalışmasına başlarken elektrik ekipleri ize arızaları giderdi.

Kaynak: İHA
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